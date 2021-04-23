Главная Новости Общество В Харьковском ботаническом саду расцвели тюльпаны. В коллекции более 350 сортов (ВИДЕО)
23.04.2021  16:37   

В Харьковском ботаническом саду расцвели тюльпаны. В коллекции более 350 сортов (ВИДЕО)

В старейшем в Украине ботаническом саду расцвели восточные цветы. Их название связано с османо-персидским словом "тюлбенд" - названием ткани, которую использовали для головных уборов - тюрбанов. Все это об известных всем тюльпанах.

Тэги:  тюльпаны, ботанический сад
 
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