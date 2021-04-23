23.04.2021 15:31

В Слободском районе отметили 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС

Митинг-реквием, приуроченный к 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, состоялся сегодня, 23 апреля, в Парке машиностроителей.

Чернобыльцы, актив района приняли участие в панихиде и возложении цветов к памятному знаку «Жертвам Чернобыльской катастрофы».

Заместитель председателя Администрации Слободского района Светлана Лещенко от имени секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова передала всем чернобыльцам слова благодарности.

«Низко кланяемся вам, ликвидаторам аварии на ЧАЭС, которые 35 лет назад, не жалея своего здоровья и жизни, работали в зоне радиационного бедствия, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия взрыва. Благодарим вас за отвагу и мужество. Вы - герои нашего времени. И мы не имеем права забывать, что те, кто спас нас, живут рядом с нами», - отметила Светлана Лещенко.

За личное мужество, самоотверженность, активную общественную деятельность активисты-чернобыльцы были награждены Почетными грамотами Слободского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки города Харькова.

После торжественной части для ликвидаторов аварии на ЧАЭС был организован поминальный обед.