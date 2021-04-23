35-летие Чернобыльской трагедии. План мероприятий в Харькове

Акция «Зажги свечу», приуроченная к 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, пройдет в воскресенье, 25 апреля, в Молодежном парке, возле памятного знака чернобыльцам.
Харьковская городская общественная организация «Союз Чернобыль» приглашает всех желающих принять участие в этом мероприятии. Начало - в 19:30.
Кроме того, в понедельник, 26 апреля, в монастырях и храмах почтут память погибших в результате аварии на ЧАЭС. В рамках акции «Чернобыльский звон» во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви будет совершен колокольный перезвон. Начало - в 8:00.
В этот же день, 26 апреля, в Молодежном парке, к памятному знаку чернобыльцам, состоится возложение цветов.
Также к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы пройдет возложение цветов к памятникам жертвам Чернобыля в разных районах города Харькова, в школах проведут тематические уроки мужества, вечера памяти, выставки и другие памятные акции. Кроме того, в апреле одноразовую адресную помощь получат вдовы чернобыльцев, а также ликвидаторы з инвалидностью, которые воспитывают несовершеннолетних детей.
Справка. 26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших аварий на атомных объектах - взрыв 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. В ликвидации последствий аварии участвовало около 350 тыс. украинцев, в том числе харьковчане.
Международная акция «Зажги свечу» уже много лет проводится более чем в 300 городах Европы. Во время акции зажигаются свечи в память о погибших от последствий аварий на атомных электростанциях.
Непредсказуемый день – ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Лучшим решением будет посвятить день творчеству. А еще лучше любви.
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже после полудня оно затянется облаками, которые продержатся до вечера. Всю вторую половину дня будет идти дождь.
Впервые День английского языка (English Language Day), как и дни других официальных языков ООН, отметили в 2010 году. Установить особые даты, в которые следует отдавать должное языкам организации, предложил департамент по связям с общественностью.
влажность:
давление:
ветер: