23.04.2021 12:51

35-летие Чернобыльской трагедии. План мероприятий в Харькове

Акция «Зажги свечу», приуроченная к 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, пройдет в воскресенье, 25 апреля, в Молодежном парке, возле памятного знака чернобыльцам.

Харьковская городская общественная организация «Союз Чернобыль» приглашает всех желающих принять участие в этом мероприятии. Начало - в 19:30.



Кроме того, в понедельник, 26 апреля, в монастырях и храмах почтут память погибших в результате аварии на ЧАЭС. В рамках акции «Чернобыльский звон» во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви будет совершен колокольный перезвон. Начало - в 8:00.



В этот же день, 26 апреля, в Молодежном парке, к памятному знаку чернобыльцам, состоится возложение цветов.



Также к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы пройдет возложение цветов к памятникам жертвам Чернобыля в разных районах города Харькова, в школах проведут тематические уроки мужества, вечера памяти, выставки и другие памятные акции. Кроме того, в апреле одноразовую адресную помощь получат вдовы чернобыльцев, а также ликвидаторы з инвалидностью, которые воспитывают несовершеннолетних детей.



Справка. 26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших аварий на атомных объектах - взрыв 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. В ликвидации последствий аварии участвовало около 350 тыс. украинцев, в том числе харьковчане.



Международная акция «Зажги свечу» уже много лет проводится более чем в 300 городах Европы. Во время акции зажигаются свечи в память о погибших от последствий аварий на атомных электростанциях.