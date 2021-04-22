Главная Новости Общество В Новобаварском районе наградили победителей конкурса «Харьков помнит. Чернобыль - 35»
22.04.2021  19:19   

В Новобаварском районе наградили победителей конкурса «Харьков помнит. Чернобыль - 35»

В конкурсе, который прошел в два этапа, приняли участие воспитанники и ученики районных учебных учреждений.

После первого этапа были отобраны 132 работы, которые и представили на суд жюри.
 
Награждение авторов лучших работ состоялось сегодня, 22 апреля, в Администрации Новобаварского района. Победителями и призерами конкурса стали:
 
III место: Александр Орабинский (детский сад №32), ученица 6-А класса общеобразовательной школы №92 Елизавета Поджарая;
 
II место: ученик 5-А класса общеобразовательной школы №127 Илья Ярошевский, ученица 10-А класса общеобразовательной школы №59 Аль-Вави Яна Нимер;
 
I место: ученица 6-А класса общеобразовательной школы №137 Екатерина Смирнова, воспитанница Центра детского и юношеского творчества №2 София Мирошниченко;
 
Гран-при: ученица 9-А класса специализированной школы №162 Екатерина Коваленко, ученица 6-В класса специализированной школы №162 Асель Лысенко.
 
Личный приз от председателя Администрации Новобаварского района получили ученицы 1-Б и 3-А класса общеобразовательной школы №54 Эвелина и Евангелина Ерохины, а также ученица 6-А класса общеобразовательной школы №115 Дарья Бойник.
 
Призы за лучшую идею рисунка вручили ученику 3-А класса гимназии №65 Кириллу Химичу и ученице 5-А класса специализированной школы №162 Еве Степановой.
 
В связи с большим количеством работ и ограниченным количеством номинаций члены жюри приняли решение о награждении благодарностями и призами вне конкурса следующих участников:
 
1. Богдана Корнилова, воспитанника дошкольного учебного заведения (ясли-сад) №259;
 
2. Яну Бутко, ученицу 7-А класса общеобразовательной школы №54;
 
3. Дарью Кучер, воспитанницу детского сада (ясли-сад) №181;
 
4. Ольгу Бондаренко, ученицу 7-В класса общеобразовательной школы №153
;
5. Елизавету Гору, ученицу 4-В класса общеобразовательной школы №153;
 
6. Дмитрия Щитова, ученика 11-А класса Харьковской общеобразовательной школы №130;
 
7. Артема Жислина, ученика 5-А класса общеобразовательной школы №130;
 
8. Софию Чередниченко, воспитанницу детского сада (ясли-сад) №6.
 
 
Источник:   Городской совет
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