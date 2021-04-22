22.04.2021 19:19

В Новобаварском районе наградили победителей конкурса «Харьков помнит. Чернобыль - 35»

В конкурсе, который прошел в два этапа, приняли участие воспитанники и ученики районных учебных учреждений.

После первого этапа были отобраны 132 работы, которые и представили на суд жюри.

Награждение авторов лучших работ состоялось сегодня, 22 апреля, в Администрации Новобаварского района. Победителями и призерами конкурса стали:

III место: Александр Орабинский (детский сад №32), ученица 6-А класса общеобразовательной школы №92 Елизавета Поджарая;

II место: ученик 5-А класса общеобразовательной школы №127 Илья Ярошевский, ученица 10-А класса общеобразовательной школы №59 Аль-Вави Яна Нимер;

I место: ученица 6-А класса общеобразовательной школы №137 Екатерина Смирнова, воспитанница Центра детского и юношеского творчества №2 София Мирошниченко;

Гран-при: ученица 9-А класса специализированной школы №162 Екатерина Коваленко, ученица 6-В класса специализированной школы №162 Асель Лысенко.

Личный приз от председателя Администрации Новобаварского района получили ученицы 1-Б и 3-А класса общеобразовательной школы №54 Эвелина и Евангелина Ерохины, а также ученица 6-А класса общеобразовательной школы №115 Дарья Бойник.

Призы за лучшую идею рисунка вручили ученику 3-А класса гимназии №65 Кириллу Химичу и ученице 5-А класса специализированной школы №162 Еве Степановой.

В связи с большим количеством работ и ограниченным количеством номинаций члены жюри приняли решение о награждении благодарностями и призами вне конкурса следующих участников:

1. Богдана Корнилова, воспитанника дошкольного учебного заведения (ясли-сад) №259;

2. Яну Бутко, ученицу 7-А класса общеобразовательной школы №54;

3. Дарью Кучер, воспитанницу детского сада (ясли-сад) №181;

4. Ольгу Бондаренко, ученицу 7-В класса общеобразовательной школы №153

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5. Елизавету Гору, ученицу 4-В класса общеобразовательной школы №153;

6. Дмитрия Щитова, ученика 11-А класса Харьковской общеобразовательной школы №130;

7. Артема Жислина, ученика 5-А класса общеобразовательной школы №130;

8. Софию Чередниченко, воспитанницу детского сада (ясли-сад) №6.