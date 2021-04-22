22.04.2021 10:39

Харьковские бомбоубежища. Интерактивная карта городских укрытий

В связи с нарастающим напряжение у границ с Россией неплохо было бы напомнить читателям места укрытий и случаи, при которых ими можно воспользоваться.

Для начала следует отметить, что в Украине термин «бомбоубежище» уже давно не существует. Вместо него используется наименование «Захисні споруди цивільної оборони». Сути это не меняет, но для правильного поиска нужного места стоит знать, как оно называется.



Что делать в случае чрезвычайной ситуации?



Первое, что стоит знать в опасной ситуации – это не поддаваться панике. Большинство трагедий в истории человечества случились именно из-за массовой паники и не скоординированности действий.

Второе, что необходимо знать, если вы эвакуируетесь в «бомбоубежище» и у вас есть время подготовиться - нужно взять с собой документы, запас не скоропортящейся еды, медикаменты (особенно если у вас есть хронические заболевания), средства связи или радио, пауэрбанк, фонарик или другой источник света. Лучшим вариантом будет иметь дома «экстренный чемоданчик» для непредвиденных ситуаций.

Зная, что делать при эвакуации, нужно также понимать, куда идти в случае чрезвычайно ситуации.



Куда нужно идти в случае опасности?



Поскольку Харьков в советское время являлся стратегическим центом военного производства и важным транспортным узлом, то правительство и военные подготовились к возможным чрезвычайным ситуациям, создав сеть убежищ по всему городу.





Почти все крупные «бомбоубежища» Харькова располагаются на территории заводов. Также «бомбоубежищем» является и Харьковский метрополитен. В случае заводских укрытий или метро – стены убежищ будут способны выдержать даже ядерные удары.



Прятаться в таких «бомбоубежищах» можно не один день. Они подготовлены и рассчитаны на прием большого количества людей и обеспечены медикаментами, продуктами, водой, санузлами, средствами связи, а также инструментами для расчистки завалов. Если в случае опасности вы оказались неподалеку от станции метро или крупного завода – постарайтесь добраться туда ка можно быстрее. По данным Харьковского городского совета, в случае чрезвычайно ситуации, метрополитен способен вместить около 170 000 человек.





Убежища поменьше располагаются на территории школ, вузов, больниц и поликлиник. Они обычно рассчитаны на персонал и посетителей или учащихся, но если вы оказались рядом и произошла непредвиденная ситуация – то смело бегите в вышеуказанные здания.



Также есть в Харькове дома, обустроенные собственными бомбоубежищами. Не все из них функционируют, но тем не менее подвалы дома тоже можно использовать в качестве временного укрытия.



Если же вы не узнаете, где в Харькове ближайшее «бомбоубежище», то в случае опасности вы можете воспользоваться простейшими укрытиями – подвалами многоэтажных и частных домов, подземными паркингами, погребами или подземными переходами. Главное – не находиться на открытом пространстве или густо застроенной улице. В этом случае вы можете пострадать от осколков снарядов, открытого огня, дыма или обломков зданий.





Всего, на сегодня, в Харькове функционирует 2000 временных убежищ.



Где находятся убежища?



Узнать, где находится ближайшее к вашему дому бомбоубежище можно в местном отделении «Жилкомерсвиса» (бывшие ЖЭКи) или, в случае ОСМД, то у управляющего. Работники жилкомсервиса обязаны уведомит жильца дома, находящегося на их участке, о всех ближайших бомбоубежищах и в случае необходимости выдать ключ.





Также, обратившись в Департамент гражданской защиты ХОГА, вы можете узнать адрес ближайших к вам укрытий, адреса домов, которые прикреплены к данным укрытиям, фамилию ответственного за состояние убежища, проинспектировать состояние убежища, определить вместимость убежища, его степень защиты, готовность убежища к приему граждан, наличие запасов воды и провизии, одеял, мебели, электричества, генератора и топлива к нему, состояние вентиляции, наличие туалета, умывальника.



Кроме этого, месторасположение ближайших бомбоубежищ Харькова и области можно посмотреть на интерактивной карте от ГУ ГСЧС.