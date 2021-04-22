Главная Новости Общество Ушли в религию. Харьковские спасатели провели профилактические беседы в храмах города перед Пасхой
22.04.2021  10:04   

Ушли в религию. Харьковские спасатели провели профилактические беседы в храмах города перед Пасхой

21 апреля, с целью соблюдения правил пожарной и техногенной безопасности накануне Пасхи, сотрудники Холодногорского РО ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области провели профилактически разъяснительную работу с настоятелями православных храмов, их служителями и прихожанами.



Спасатели побывали в Константинм-Еленовском и Свято-Казанском православных храмах, где рассказали о наиболее распространенных нарушения правил пожарной безопасности, которые обычно приводят к беде. Они обратили внимание на усиленные меры безопасности, которых необходимо принять во время многолюдных богослужений, и на то, что выполнение этих достаточно простых мер обеспечит сохранение не только церковного имущества, но и самое главное - жизни людей. В частности речь шла об осторожности обращения с открытым огнем при использовании жертвенник угля священниками и зажигания свечей парафином, поддержание надлежащего состояния средств пожаротушения, надлежащего содержания путей эвакуации.

По завершению разъяснительных бесед, сотрудники Службы спасения раздавали памятки с рекомендациями, как предотвратить пожары в культовых сооружениях. Полученные знания священнослужители пообещали донести до верующих, чтобы в дальнейшем совместными усилиями избегать опасных ситуаций.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, храмы, профилактика
 
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