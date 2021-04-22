22.04.2021 09:45

21 апреля в Харькове родилось две двойни

48 детей родилось в Харькове в среду, 21 апреля.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 18 мальчиков и 30 девочек, в том числе две двойни: два мальчика появились на свет в областном перинатальном центре и две девочки - в региональном.