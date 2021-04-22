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22.04.2021  09:45   

21 апреля в Харькове родилось две двойни

48 детей родилось в Харькове в среду, 21 апреля.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 18 мальчиков и 30 девочек, в том числе две двойни: два мальчика появились на свет в областном перинатальном центре и две девочки - в региональном.

Тэги:  новорожденные, дети, харьков, рождаемость
 
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