22.04.2021 09:00

Почетная харьковчанка Зоя Колесникова отмечает день рождения

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов 22 апреля поздравил с днем ​​рождения Почетного гражданина города Харькова, директора Детской музыкальной школы №13 им. М. Т. Коляды Зою Колесникову.

«Вы вносите весомый вклад в формирование будущего подрастающих харьковчан, наполняя молодое поколение новыми знаниями и открытиями.



Желаю Вам крепкого здоровья, сил и вдохновения. Пусть Ваш многолетний преподавательский опыт и профессионализм, огромный творческий потенциал в подготовке специалистов и воспитании молодежи и в дальнейшем будут развивать культурную жизнь нашего города. Мира Вам и согласия!» - говорится в поздравлении.