Почетная харьковчанка Зоя Колесникова отмечает день рождения

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов 22 апреля поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, директора Детской музыкальной школы №13 им. М. Т. Коляды Зою Колесникову.
Звезды предупреждают: в этот день любой поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами, которые способны пробить в кошельке внушительную брешь.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Каждый год 22 апреля отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник — Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) — день нашего общего уютного дома.
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