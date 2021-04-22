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22.04.2021  09:00   

Почетная харьковчанка Зоя Колесникова отмечает день рождения

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов 22 апреля поздравил с днем ​​рождения Почетного гражданина города Харькова, директора Детской музыкальной школы №13 им. М. Т. Коляды Зою Колесникову.

«Вы вносите весомый вклад в формирование будущего подрастающих харьковчан, наполняя молодое поколение новыми знаниями и открытиями.
 
Желаю Вам крепкого здоровья, сил и вдохновения. Пусть Ваш многолетний преподавательский опыт и профессионализм, огромный творческий потенциал в подготовке специалистов и воспитании молодежи и в дальнейшем будут развивать культурную жизнь нашего города. Мира Вам и согласия!» - говорится в поздравлении.
Источник:   ХГС
 Тэги:  поздравление, почетный, зоя колесникова
 
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