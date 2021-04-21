21.04.2021 17:49

Игорь Терехов сообщил о масштабном благоустройстве Журавлевского гидропарка

Об этом исполняющий обязанности Харьковского городского головы сообщил сегодня, 21 апреля 2021 года, на сессии горсовета.



//city.kharkov.ua

Городская власть разработала проект масштабной реконструкции Журавлевского гидропарка.

Об этом сегодня, 21 апреля 2021 года, на сессии сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, проект предусматривает создание «зеленой зоны» для отдыха харьковчан.

«В городе появится великолепная набережная и другие локации для отдыха горожан. Будет пляжная и пикниковая зоны с беседками, зона гамаков, детская и спортивные площадки с различными тренажерами. Кроме того, появятся беговые дорожки и дорожки для велосипедистов. Харьковчане смогут полежать на газоне, отдохнуть на удобных садовых диванах. Также на воде появится амфитеатр со сценой и лодочная станция», - рассказал Игорь Терехов.

Он отметил, что работу над этим проектом начнут после реализации проекта реконструкции городского зоопарка, который планируют открыть ко Дню города.