Игорь Терехов сообщил о масштабном благоустройстве Журавлевского гидропарка

Об этом исполняющий обязанности Харьковского городского головы сообщил сегодня, 21 апреля 2021 года, на сессии горсовета.
День склоняет к спокойной рутинной работе, так что у вас есть шанс переделать массу давно запланированных дел.
В Харькове сохранится неустойчивая и прохладная погода с периодическими кратковременными дождями, местами в сопровождении гроз. Днем местами град.
В последнюю среду полной недели апреля отмечается Международный день секретаря или в более официальном варианте День профессиональных административных работников.
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