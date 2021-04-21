20 апреля в Харькове родилось 28 малышей

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 21 апреля День склоняет к спокойной рутинной работе, так что у вас есть шанс переделать массу давно запланированных дел.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 21 апреля В Харькове сохранится неустойчивая и прохладная погода с периодическими кратковременными дождями, местами в сопровождении гроз. Днем местами град.