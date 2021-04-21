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21.04.2021  10:00   

20 апреля в Харькове родилось 28 малышей

28 детей родилось в Харькове во вторник, 20 апреля.

 

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 17 мальчиков и 11 девочек.

Тэги:  новорожденные, дети, харьков, рождаемость
 
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