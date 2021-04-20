20.04.2021 18:58

«Автоматическое назначение пенсии» - сервис уже работает

Необходимую для назначения пенсии информацию можно подать заблаговременно.

В Пенсионном фонде Украины рассказывают, как это работает.

Если вы не пенсионер

- авторизуйтесь на веб-портале фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

- заполните анкету-заявление (в частности, информацию о себе, данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения);

- прикрепите сканированные копии документов (обязательные и те, которые считаете необходимым предоставить для подтверждения права на доплаты и льготы);

- подпишите анкету-заявление КЭП;

- пришлите анкету-заявление в орган фонда.

Поданная ​​информация будет заблаговременно проверена, и при достижении пенсионного возраста вы получите смс-сообщение или сообщение в личном кабинете о:

- назначении пенсии,

- дате, с которой она назначена,

- размере назначенной пенсии.

Лично обращаться в органы фонда не требуется.

Пенсия будет назначена вам автоматически при достижении пенсионного возраста.

Важно! Услуга предоставляется средствами веб-портала с использованием КЭП.