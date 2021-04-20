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20.04.2021  18:58   

«Автоматическое назначение пенсии» - сервис уже работает

Необходимую для назначения пенсии информацию можно подать заблаговременно.

В Пенсионном фонде Украины рассказывают, как это работает.
 
Если вы не пенсионер
 
- авторизуйтесь на веб-портале фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
 
- заполните анкету-заявление (в частности, информацию о себе, данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения);
 
- прикрепите сканированные копии документов (обязательные и те, которые считаете необходимым предоставить для подтверждения права на доплаты и льготы);
 
- подпишите анкету-заявление КЭП;
 
- пришлите анкету-заявление в орган фонда.
 
Поданная ​​информация будет заблаговременно проверена, и при достижении пенсионного возраста вы получите смс-сообщение или сообщение в личном кабинете о:
 
- назначении пенсии,
 
- дате, с которой она назначена,
 
- размере назначенной пенсии.
 
Лично обращаться в органы фонда не требуется.
 
Пенсия будет назначена вам автоматически при достижении пенсионного возраста.
 
Важно! Услуга предоставляется средствами веб-портала с использованием КЭП.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  пенсии, автоматическое назначение, харьков, украина
 
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