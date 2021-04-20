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20.04.2021  11:01   

19 апреля в Харькове родилось 25 маленьких харьковчан

25 детей родилось в Харькове в понедельник, 19 апреля.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 13 мальчиков и 12 девочек.

Тэги:  новорожденные, дети, харьков, рождаемость
 
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