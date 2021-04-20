19 апреля в Харькове родилось 25 маленьких харьковчан

25 детей родилось в Харькове в понедельник, 19 апреля.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 13 мальчиков и 12 девочек.
Возможны конфликты на пустом месте. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
Облачная погода продержится весь день. Ночью небольшой дождь, местами туман. Днем сильный дождь, местами гроза. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Сегодня отмечается день одного из самых древних и самых сложных языков в мире.
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