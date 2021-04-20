Сегодня день рождения почетного харьковчанина Ивана Прищепы

Исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов поздравил с днем рождения Ивана Прищепу - Почетного гражданина города Харькова, заслуженного строителя Украины, проректора по экономике и социальному развитию Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
«Благодаря многогранной профессиональной деятельности Вы завоевали признание и уважение среди коллег и харьковчан.
Возможны конфликты на пустом месте. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
Облачная погода продержится весь день. Ночью небольшой дождь, местами туман. Днем сильный дождь, местами гроза. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Сегодня отмечается день одного из самых древних и самых сложных языков в мире.
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