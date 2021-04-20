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20.04.2021  09:59   

Сегодня день рождения почетного харьковчанина Ивана Прищепы

Исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов поздравил с днем ​​рождения Ивана Прищепу - Почетного гражданина города Харькова, заслуженного строителя Украины, проректора по экономике и социальному развитию Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Сегодня день рождения почетного харьковчанина Ивана Прищепы

«Благодаря многогранной профессиональной деятельности Вы завоевали признание и уважение среди коллег и харьковчан.

Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости и благополучия. Пусть Ваш многолетний опыт работы, неисчерпаемая энергия и оптимизм способствуют воплощению дальнейших планов, а жизнь будет наполнена любовью родных и поддержкой коллег и друзей!» - говорится в поздравлении.
Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, поздравление, харьков, день рождения, иван прищепа
 
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