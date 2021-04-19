С 16 по 18 апреля в Харькове родилось 82 ребенка

82 ребенка родилось в Харькове за последние три дня – 16, 17 и 18 апреля.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, в пятницу, 16 апреля, в городе родилось 36 детей: 23 мальчика и 13 девочек, в том числе одна двойня - две девочки, которые появились на свет в городском перинатальном центре.
День обещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Облачная погода продержится весь день. Ночью небольшой дождь, местами туман. Днем сильный дождь, местами гроза. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый весенний праздник – День подснежника.
влажность:
давление:
ветер: