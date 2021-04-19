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19.04.2021  11:03   

С 16 по 18 апреля в Харькове родилось 82 ребенка

82 ребенка родилось в Харькове за последние три дня – 16, 17 и 18 апреля.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, в пятницу, 16 апреля, в городе родилось 36 детей: 23 мальчика и 13 девочек, в том числе одна двойня - две девочки, которые появились на свет в городском перинатальном центре.

В субботу, 17 апреля, был 21 новорожденный: 12 мальчиков и 9 девочек. 
 
В воскресенье, 18 апреля, в городе родилось 25 детей: 15 мальчиков и 10 девочек, в том числе одна двойня – два мальчика, которые появились на свет в областном перинатальном центре.
Тэги:  новорожденные, дети, харьков, рождаемость
 
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