15 апреля в Харькове родилось две двойни

33 ребенка родилось в Харькове в четверг, 15 апреля.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 15 мальчиков и 18 девочек, в том числе две двойни – две девочки родились в городском перинатальном центре и мальчик и девочка появились на свет в родильном доме №6.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой дождь, днем местами грозы. Температура воздуха немного снизится.
Сегодня отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека.
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