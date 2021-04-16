16.04.2021 11:03

15 апреля в Харькове родилось две двойни

33 ребенка родилось в Харькове в четверг, 15 апреля.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 15 мальчиков и 18 девочек, в том числе две двойни – две девочки родились в городском перинатальном центре и мальчик и девочка появились на свет в родильном доме №6.