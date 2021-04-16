Главная Новости Общество 15 апреля в Харькове родилось две двойни
16.04.2021  11:03   

15 апреля в Харькове родилось две двойни

33 ребенка родилось в Харькове в четверг, 15 апреля.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 15 мальчиков и 18 девочек, в том числе две двойни – две девочки родились в городском перинатальном центре и мальчик и девочка появились на свет в родильном доме №6.

Тэги:  новорожденные, дети, харьков, рождаемость
 
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