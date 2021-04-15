14 апреля в Харькове родилось 27 детей

27 детей родилось в Харькове в среду, 14 апреля.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 18 мальчиков и 9 девочек, в том числе одна двойня – два мальчика, которые появились на свет в региональном перинатальном центре.
День идеально подходит для дружеских посиделок, ни к чему не обязывающего времяпрепровождения, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.
Погоду будет определять холодный фронт циклона Xander. Поэтому в дневные часы ждем дождь и грозы. Температура воздуха пока существенных изменений не претерпит.
«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света».
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