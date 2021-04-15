Главная Новости Общество 14 апреля в Харькове родилось 27 детей
15.04.2021  11:05   

14 апреля в Харькове родилось 27 детей

27 детей родилось в Харькове в среду, 14 апреля.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 18 мальчиков и 9 девочек, в том числе одна двойня – два мальчика, которые появились на свет в региональном перинатальном центре.

Тэги:  новорожденные, дети, харьков, рождаемость
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.04 Общество 13 апреля в Харькове родился 41 малыш 13.04 Образование 12 апреля в Харькове родилось 34 малыша 12.04 Общество С 9 по 11 апреля в Харькове родились 78 детей
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 