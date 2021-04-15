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15.04.2021  09:29   

Игорь Терехов поздравил с днем рождения Александра Гвоздика

Исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов поздравил с днем ​​рождения Почетного гражданина города Харькова, бывшего чемпиона мира по боксу, чемпиона Универсиады, бронзового призера Олимпийских игр Александра Гвоздика.

Игорь Терехов поздравил с днем рождения Александра Гвоздика

«Яркими победами и спортивными достижениями Вы вписали свое имя в историю мирового бокса и стали настоящим примером для подражания среди молодого поколения спортсменов.

Желаю Вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и благополучия. Мира Вам и согласия!» - говорится в поздравлении.
Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, поздравление, харьков, день рождения, александр гвоздик
 
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