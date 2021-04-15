Игорь Терехов поздравил с днем рождения Александра Гвоздика

Исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, бывшего чемпиона мира по боксу, чемпиона Универсиады, бронзового призера Олимпийских игр Александра Гвоздика.
«Яркими победами и спортивными достижениями Вы вписали свое имя в историю мирового бокса и стали настоящим примером для подражания среди молодого поколения спортсменов.
День идеально подходит для дружеских посиделок, ни к чему не обязывающего времяпрепровождения, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.
Погоду будет определять холодный фронт циклона Xander. Поэтому в дневные часы ждем дождь и грозы. Температура воздуха пока существенных изменений не претерпит.
«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света».
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