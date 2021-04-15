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15.04.2021  08:23   

Игорь Терехов: В Харькове велоспорт будет развиваться

Городская власть намерена расширять велосипедную инфраструктуру в Харькове.


// city.kharkov.ua

Об этом после встречи с велоактивистами сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. 

Как отметили активисты, расширение велосипедной инфраструктуры является важным фактором развития Харькова как динамично развивающегося европейского города. 
 
«Сторонников велосипедного движения в городе становится все больше. В некоторых школах работают велосипедные секции, среди выпускников которых много победителей как всеукраинских, так и международных соревнований. Большой популярностью среди велосипедистов пользуется велодорожка в Лесопарке. Однако велосипедную инфраструктуру стоит развивать», - отметили велоактивисты. 
 
В частности, они предложили сделать велосипедную дорожку на проспекте Науки. По их словах, в городе эта магистраль является одной из самых востребованных. Так, в часы пик ею пользуются больше 700 велосипедистов. 

 
Игорь Терехов отметил, что предложенный велоактивистами вариант очень интересный и важный для города. По его поручению профильные департаменты рассмотрят его и разработают соответствующий проект. 
 
«Конечно, в городе Харькове велоспорт будет развиваться. Будет проведен Велодень. Нам очень важно, чтобы создавались новые велодорожки, чтобы люди чувствовали себя комфортно, ездили на велосипедах, отдыхали и даже добирались на работу», - сказал Игорь Терехов.
Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, велоспорт, встреча, харьков
 
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