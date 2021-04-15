15.04.2021 08:23

Игорь Терехов: В Харькове велоспорт будет развиваться

Городская власть намерена расширять велосипедную инфраструктуру в Харькове.



// city.kharkov.ua

Об этом после встречи с велоактивистами сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Как отметили активисты, расширение велосипедной инфраструктуры является важным фактором развития Харькова как динамично развивающегося европейского города.



«Сторонников велосипедного движения в городе становится все больше. В некоторых школах работают велосипедные секции, среди выпускников которых много победителей как всеукраинских, так и международных соревнований. Большой популярностью среди велосипедистов пользуется велодорожка в Лесопарке. Однако велосипедную инфраструктуру стоит развивать», - отметили велоактивисты.



В частности, они предложили сделать велосипедную дорожку на проспекте Науки. По их словах, в городе эта магистраль является одной из самых востребованных. Так, в часы пик ею пользуются больше 700 велосипедистов.





Игорь Терехов отметил, что предложенный велоактивистами вариант очень интересный и важный для города. По его поручению профильные департаменты рассмотрят его и разработают соответствующий проект.



«Конечно, в городе Харькове велоспорт будет развиваться. Будет проведен Велодень. Нам очень важно, чтобы создавались новые велодорожки, чтобы люди чувствовали себя комфортно, ездили на велосипедах, отдыхали и даже добирались на работу», - сказал Игорь Терехов.