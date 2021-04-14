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14.04.2021  17:19   

Трем известным харьковчанам установят мемориальные доски

Решение об установлении памятных знаков было принято сегодня, 14 апреля, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.

Как сообщил начальник отдела по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Роман Кравченко, на фасаде здания школы №153 (ул. Академика Богомольца, 15) планируется установить мемориальную доску Герою Украины (посмертно), кавалеру ордена «За заслуги» III степени Дмитрию Каплунову. На фасаде здания по ул. Чернышевской, 15 (Художественная муниципальная галерея) - харьковскому художнику и педагогу Виталию Куликову, а на здании по ул. Большой Панасовской, 90, где расположен дворец спорта «Локомотив» - заслуженному тренеру Украины по волейболу Леониду Лихно. 
 
Справка. Дмитрий Витальевич Каплунов (4 декабря 1980 г. - 1 декабря 2019 г.) — работник украинских спецслужб, полковник (посмертно) Службы безопасности Украины, участник вооруженного конфликта на востоке Украины. Командир группы отделения Центра специальных операций «А». Погиб 1 декабря 2019 года в Донецкой области, подорвавшись на противопехотной мине.
 
Виталий Николаевич Куликов (27 октября 1935 г. — 6 января 2015 г.) — художник, график, книжный дизайнер. Профессор кафедры рисунка и живописи архитектурного факультета Харьковского государственного технического университета строительства и архитектуры, преподавал 40 лет. Работы художника хранятся в коллекциях Украины и зарубежья.
 
Леонид Павлович Лихно (20 мая 1941 г. - 27 декабря 2002 г.) — советский волейболист, мастер спорта (1967 г.), тренер по волейболу, многолетний наставник харьковского «Локомотива», заслуженный тренер Украинской ССР (1978 г.), главный тренер мужской сборной Украины (1996—2002 гг).
Источник:   Городской совет
 Тэги:  мемориальные доски, харьков
 
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