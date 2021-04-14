14.04.2021 15:47

Выбор пылесоса в 5 шагов: детальный гайд

Навести порядок можно без швабры, веника, тряпки, но только не без пылесоса. Этот девайс нужен для борьбы с пылью, грязью, шерстью домашних питомцев. Он может даже помыть пол, если поддерживает функцию влажной уборки.

Выбор пылесоса — сложная, но решаемая задача. К ней лучше подходить осознанно. Быстро справиться с решением поможет детальнейший пошаговый гид.

Шаг №1: выбор производителя

Хорошую технику делают бренды с незапятнанной репутацией. Они дорожат имиджем и уделяют качеству продукции максимум внимания. Яркий пример — пылесосы Томас. В числе их отличительных особенностей:

Универсальные возможности эксплуатации

Пылесосы можно брать на дачу, использовать для сбора мусора в мастерских, применять для сбора воды и чистки мебели.

Прочная и надежная сборка

В конструкции девайсов нет люфтов, трещин и зазоров.

Производительность

Приборы быстро справляются с серьезными загрязнениями даже в тех местах, к которым трудно пробраться.

Также клининговое оборудование с высокими эксплуатационными характеристиками и долгой гарантией производят Бош, Горенье, Ровента и другие компании.

Шаг №2: выбор разновидности пылесоса

Меньше заморочек с роботами. Их достаточно настроить и запустить, а с уборкой они справляются сами. Не нужно даже направлять при помощи пульта. В конструкции есть навигатор, который помогает строить оптимальный маршрут передвижения.

Недорогие вертикальные пылесосы лучше использовать в паре с обычными. Первые — для косметической уборки, вторые — для генеральной.

Чтобы не покупать две модели сразу, можно:

приобрести дорогостоящий аккумуляторный девайс с большой батареей, поддержкой влажной уборки и щетками для разных поверхностей;

выбрать многофункциональный и высокомощный сетевой прибор с раздвижной трубой и узкой насадкой для труднодоступных мест.

Шаг №3: выбор мощности всасывания

Средняя мощность составляет от 200 до 500 Вт.

Устройства, мощность которых ближе к минимальному значению, подходят для легкой уборки. Их удобно использовать на дачах, а также в тех помещениях, где люди живут не постоянно.

Для квартиры или дома небольшой площади подойдет пылесос со средней мощностью всасывания.

Максимальный запас мощности необходим для многокомнатных помещений большого метража.

Шаг №4: выбор пылесборника

Если переплачивать за комфорт не хочется, можно выбрать модель с обычным мешком (многоразовым или одноразовым). Это неприхотливый в обслуживании вариант, которого вполне достаточно для приведения жилища в порядок. Однако стоит учитывать, что процесс «разгрузки» такого пылесборника — не самая приятная процедура.

Важно: мешковый пылесос — не лучший вариант для аллергиков. Во время его опорожнения пыль может разлетаться по всему жилищу и вызывать приступы аллергии.

Нужен более продвинутый вариант? Выбор за циклонным контейнером или аквафильтром. Обе разновидности, независимо от степени заполненности, позволяют пылесосу сохранять стабильную мощность всасывания.

Шаг №5: выбор оптимальной комплектации

Важно, чтобы в комплектации пылесоса была универсальная насадка, подходящая для разных типов напольных покрытий. Она позволяет использовать один и тот же пылесос в разных помещениях (например, в квартире и на даче).

Также в минимальный набор аксессуаров обязательно должны входить:

узкие щелевые насадки, которыми удобно собирать мусор в труднодоступных зонах;

щетки для ковров с разной длиной ворса;

турбощетки (без них не обойтись, если дома есть питомцы).

Если выбор пал на моющий девайс, к списку следует добавить стандартную насадку для влажной уборки. Пять шагов — и эргономичный прибор выбран. Главное — не забыть учесть свои личные требования к визуальным характеристикам, размеру и особенностям конструкции.