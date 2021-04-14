Выбор пылесоса в 5 шагов: детальный гайд

Навести порядок можно без швабры, веника, тряпки, но только не без пылесоса. Этот девайс нужен для борьбы с пылью, грязью, шерстью домашних питомцев. Он может даже помыть пол, если поддерживает функцию влажной уборки.
Выбор пылесоса — сложная, но решаемая задача. К ней лучше подходить осознанно. Быстро справиться с решением поможет детальнейший пошаговый гид.
Хорошую технику делают бренды с незапятнанной репутацией. Они дорожат имиджем и уделяют качеству продукции максимум внимания. Яркий пример — пылесосы Томас. В числе их отличительных особенностей:
Пылесосы можно брать на дачу, использовать для сбора мусора в мастерских, применять для сбора воды и чистки мебели.
В конструкции девайсов нет люфтов, трещин и зазоров.
Приборы быстро справляются с серьезными загрязнениями даже в тех местах, к которым трудно пробраться.
Также клининговое оборудование с высокими эксплуатационными характеристиками и долгой гарантией производят Бош, Горенье, Ровента и другие компании.
Меньше заморочек с роботами. Их достаточно настроить и запустить, а с уборкой они справляются сами. Не нужно даже направлять при помощи пульта. В конструкции есть навигатор, который помогает строить оптимальный маршрут передвижения.
Недорогие вертикальные пылесосы лучше использовать в паре с обычными. Первые — для косметической уборки, вторые — для генеральной.
Чтобы не покупать две модели сразу, можно:
Средняя мощность составляет от 200 до 500 Вт.
Если переплачивать за комфорт не хочется, можно выбрать модель с обычным мешком (многоразовым или одноразовым). Это неприхотливый в обслуживании вариант, которого вполне достаточно для приведения жилища в порядок. Однако стоит учитывать, что процесс «разгрузки» такого пылесборника — не самая приятная процедура.
Важно: мешковый пылесос — не лучший вариант для аллергиков. Во время его опорожнения пыль может разлетаться по всему жилищу и вызывать приступы аллергии.
Нужен более продвинутый вариант? Выбор за циклонным контейнером или аквафильтром. Обе разновидности, независимо от степени заполненности, позволяют пылесосу сохранять стабильную мощность всасывания.
Важно, чтобы в комплектации пылесоса была универсальная насадка, подходящая для разных типов напольных покрытий. Она позволяет использовать один и тот же пылесос в разных помещениях (например, в квартире и на даче).
Также в минимальный набор аксессуаров обязательно должны входить:
Если выбор пал на моющий девайс, к списку следует добавить стандартную насадку для влажной уборки. Пять шагов — и эргономичный прибор выбран. Главное — не забыть учесть свои личные требования к визуальным характеристикам, размеру и особенностям конструкции.
Звезды обещают насыщенный событиями и эмоциями день. Особенно хорошо будет удаваться все, что так или иначе связано с интеллектуальной сферой.
Погоду будет определять холодный фронт циклона Xander. Поэтому в дневные часы ждем дождь и грозы. Температура воздуха пока существенных изменений не претерпит.
Народный праздник «Марья – зажги снега» отмечается 14 апреля (по старому стилю – 1 апреля).
влажность:
давление:
ветер: