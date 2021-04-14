13 апреля в Харькове родился 41 малыш

41 ребенок родился в Харькове во вторник, 13 апреля.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных – 17 мальчиков и 24 девочки, в том числе одна двойня - две девочки, которые появились на свет в городском перинатальном центре.
Звезды обещают насыщенный событиями и эмоциями день. Особенно хорошо будет удаваться все, что так или иначе связано с интеллектуальной сферой.
Погоду определяет малоподвижный атмосферный фронт. Ночью без существенных осадков. Утром и днем небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха пока существенных изменений не претерпит.
Народный праздник «Марья – зажги снега» отмечается 14 апреля (по старому стилю – 1 апреля).
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