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14.04.2021  11:03   

13 апреля в Харькове родился 41 малыш

41 ребенок родился в Харькове во вторник, 13 апреля.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных – 17 мальчиков и 24 девочки, в том числе одна двойня - две девочки, которые появились на свет в городском перинатальном центре.

Тэги:  новорожденные, дети, харьков, рождаемость
 
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