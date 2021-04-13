13.04.2021 19:49

В Харькове почтили память жертв Катынской трагедии

Церемония, посвященная 81-й годовщине Катынского расстрела, прошла сегодня, 13 апреля 2021 года, на Мемориале жертвам тоталитаризма в Лесопарке.

В ней приняли участие представители городской и областной власти, дипломатического корпуса, общественных организаций, духовенства. Католические и православные священники провели богослужение по погибшим. Память погибших почтили минутой молчания, а к мемориалу с украинский и польской сторон возложили цветы.

Генеральный консул Республики Польша в Харькове Петр Стаханчик отметил важность этого события для его страны.

«Для нас это важное мероприятие, посвященное памяти тысяч польских граждан, расстрелянных весной 1940 года по приказу высшего органа власти СССР. Многие из них похоронены на этом мемориале. Это были не только профессиональные военные, но и врачи, инженеры, университетские преподаватели, писатели, журналисты, общественные деятели. Долгие годы власти Польской Народной Республики и Советского Союза делали все, чтобы мы забыли об этих героях. Но мы всегда помнили, помним и будем помнить людей, которые отказались пособничать коммунистическому режиму», - отметил генконсул.

По словам первого заместителя Харьковского городского головы Александра Новака, харьковчане с уважениям относятся к исторической памяти, поэтому Мемориал жертвам тоталитаризма стал для них святым местом.

«В эти трагические дни от руководства Харьковского городского совета я хочу прежде всего выразить слова соболезнования польскому народу в лице Генерального консульства в Харькове. Находясь в этом месте, мы помним те трагические времена прошлого столетия, когда невинные люди стали жертвами коммунистического тоталитаризма и были расстреляны. Этот мемориальный комплекс для харьковчан стал святым местом. В свое время город оказывал содействие в его организации и сейчас заботится о поддержании необходимого порядка. Те страшные времена, которые наши народы пережили в прошлом столетии, никогда не должны повториться», - отметил первый заместитель городского головы.

Справка. День памяти жертв Катыни отмечается ежегодно 13 апреля, в годовщину опубликования в 1943 году сообщения об обнаружении в СССР массовых могил офицеров Войска Польского.

В апреле 1940 года вблизи села Катынь в Смоленской области органами НКВД были осуществлены массовые казни польских граждан. Руководство СССР до 1990 года отрицало свою причастность к этим расстрелам. Согласно официальной версии, граждане были расстреляны в Катыни в 1941 году немецкими оккупационными войсками.

Мемориальный комплекс жертвам тоталитаризма в Харькове был торжественно открыт 17 июня 2000 года. Это было первое Катынское кладбище. Позже польские воинские мемориалы были открыты в Катыни (Смоленская обл.), Медном (Тверская обл.), Быковне (Киевская обл.).

На кладбище в Пятихатках перезахоронены останки 4 302 военнопленных поляков, из них 493 офицера - жертвы так называемого украинского Катынского списка. В 60 меньших могилах похоронены останки 2 746 граждан бывшего СССР разных национальностей, которые стали жертвами НКВД в 1937-1938 годах.