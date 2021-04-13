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13.04.2021  15:49   

В городе поздравили и наградили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Представители Администрации Слободского района и чернобыльцы поздравили с днем рождения ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Валерия Болотова.

В благодарность за подвиг, мужество и героизм, за многолетний добросовестный труд, весомый вклад в дело социальной защиты населения Валерию Болотову вручили Почетную грамоту Администрации Слободского района.
 
Заместитель председателя райадминистрации Алексей Свидло поздравил имениника и пожелал ему крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и мира. 
 
«Низко кланяемся ликвидаторам аварии на ЧАЭС, которые 35 лет назад работали в зоне радиационного бедствия, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия Чернобыльской трагедии. Спасибо за отвагу, патриотизм и мужественный поступок, который спас человечество. Мы всегда должны помнить, что герои нашего времени живут рядом с нами», - сказал Алексей Свидло.
 
Справка. Валерий Григорьевич Болотов - участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, инвалид I группы, поэт-песенник, почетный член Союза писателей Украины, организатор и первый председатель общества «Чернобыль», награжден шестью орденами и 62 медалями, в том числе орденом «За мужество» 3-й степени.
 
Также Валерий Болотов - лауреат многих международных поэтических фестивалей и конкурсов. Написал стихи и прозу о Чернобыльской трагедии. Это книги-фотоальбомы, рассказывающие о техногенной катастрофе и ее ужасных последствиях, о героизме и гражданском мужестве ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ликвидатор, награда, харьков, чернобыль, авария
 
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