12.04.2021 16:57

В Харькове прошел фестиваль креативных индустрий

Весенний фестиваль креативных индустрий «Create Kharkiv Business Education 2021» состоялся 9-10 апреля на площадке для мероприятий «Promodo Hub» (ул. Отакара Яроша, 18).

В открытии мероприятия принял участие заместитель городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко. Он пожелал участникам фестиваля интересных и плодотворных дискуссий, а также отметил, что в сложные времена пандемии именно креатив может помочь спасти этот мир.

В первый день фестиваля, 9 апреля, состоялась серия выступлений, во время которых спикеры, эксперты и известные харьковчане поделились своим опытом по самореализации и возможностям развития бизнеса в период пандемии, по созданию новой идентичности украинской молодежи, креативной трансформации и приспособлению к изменениям в различных сферах искусства и пр. Для гостей мероприятия выступили харьковские и киевские музыканты, а также артисты цирковой студии.



Как отметила заместитель Министра культуры и информационной политики Украины Лариса Петасюк, Харьков является мощной креативной артерией Украины и может претендовать на статус Креативного города ЮНЕСКО. А по словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Японии Сергея Корсунского, Харьков богат креативными проектами, которые значительно помогают привлечению в Украину студентов, туристов и бизнеса из Японии.



Во второй день фестиваля, 10 апреля, состоялась международная конференция «InstaBoom 4.0», в рамках которой digital-специалисты из Киева и Харькова поделились со слушателями методами продвижения личного бренда, стартапов и бизнеса в таких социальных сетях, как «Instagram», «TikTok», «YouTube» и «Clubhouse», а также рассказали о биохакинге мозга, создании информационных продуктов и их монетизации, в частности в режиме онлайн. После тренингов в сопровождении DJ-сета состоялся fashion-показ от харьковских дизайнеров с участием профессиональных моделей и блоггеров.



По словам организаторов, в сентябре этого года планируется проведение не только осеннего фестиваля креативных индустрий, но и конкурса молодых креативных талантов, к участию в котором приглашают горожан.



Фестиваль организован Управлением инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета под патронатом секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова.