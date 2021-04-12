С 9 по 11 апреля в Харькове родились 78 детей

78 детей родилось в Харькове за последние три дня – 9, 10 и 11 апреля.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, в пятницу, 9 апреля, в городе родилось 32 ребенка: 17 мальчиков и 15 девочек.
Гороскоп предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Звезды наделяют энергичностью, верой в себя и удачливостью, так что самое разумное – воспользоваться этим, перейдя от слов к делу.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем местами по области небольшой дождь. Ночью и утром местами по области туман, видимость 200-500 метров.
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли.
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