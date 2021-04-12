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12.04.2021  11:50   

С 9 по 11 апреля в Харькове родились 78 детей

78 детей родилось в Харькове за последние три дня – 9, 10 и 11 апреля.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, в пятницу, 9 апреля, в городе родилось 32 ребенка: 17 мальчиков и 15 девочек.

В субботу, 10 апреля, было 34 новорожденных: 18 мальчиков и 16 девочек, в том числе одна двойня – мальчик и девочка, которые появились на свет в региональном перинатальном центре.  
 
В воскресенье, 4 апреля, в городе родилось 12 детей: 10 мальчиков и 2 девочки.
Тэги:  новорожденные, дети, харьков, рождаемость
 
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