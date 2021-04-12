Эмблемы для участников школьных спортивных лиг разрабатывают харьковские студенты

Студенты Харьковской государственной академии дизайна и искусств начали создавать спортивные логотипы для каждой школы, которая участвует в Харьковских спортивных школьных лигах.
Начинающие дизайнеры, опираясь на основу - животное, которое живет или жило на определенном континенте, представили свое видение эмблемы. Именно вокруг животного строится главная концепция создания лого. Эмблема для школьников будет не просто дополнением имиджа или украшением, но и поможет болельщикам идентифицировать команду среди соперников. Разработанный логотип, надеются авторы идеи, будет вызывать у детей массу эмоций, объединять игроков и повышать командный дух.
Как отметила первый проректор по научно-педагогической работе академии Марина Токарь, привлечение студентов к реальному проекту с четким техническим заданием, дедлайном и умение в этих заданных условиях представить собственное решение - это именно те условия, которые формируют будущего конкурентного специалиста. Поэтому Академия активно включилась в данный проект, который в будущем может быть продлен.
Напомним, что Департамент по делам семьи, молодежи и спорта городского совета налаживает сотрудничество с высшими учебными заведениями Харькова и привлекает студентов к сотрудничеству со спортивной общественностью. Это дает возможность студентам получить практические навыки во многих сферах: таргетинге, копирайтинге, дизайне и т.п.
Ранее школы, лицеи и гимназии, учащиеся которых участвуют в соревнованиях «Харьковских спортивных школьных лиг», определились с эмблемами для своих команд.
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