11.04.2021 14:20

В государственной миграционной службе рассказали, как не попасть на мошенников

Украинцы все чаще сталкиваются с мошенников при обращении к фирмам, которые предоставляют андминистративные услуги.

Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области призывает граждан не обращаться к сомнительных фирм, которые предлагают свои услуги по оформлению документов. В службе отмечают, что украинцы не только тратят средства, но и остаются без услуги.

Мошенники, как правило, позиционируют себя как юридические бюро, консалтинговые компании или туристические агентства, которые предлагают не только спланировать вашу будущую путешествие, но и оформить незаконным путем необходимые документы, якобы в короткие сроки и за «демократическую плату». На сайтах таких фирм отмечается, что оформление документов «с их помощью» занимает гораздо меньше времени, а пакет необходимых документов, который нужно собрать для получения определенной услуги, меньше.

Что касается ценовой политики, то мошенники предлагают оформить паспорт гражданина Украины в форме ID-карты по достижению 14-летнего возраста (впервые) за 20 рабочих дней примерно за 1,5 тыс. гривен, в то время, как Государственная миграционная служба в соответствии с законодательством Украина оформляет данный документ бесплатно.

Также, фирмы-мошенники предлагают вклеить фотографию в паспорт гражданина Украины при достижении 25-и 45-летнего возраста «за полдня» и за денежное вознаграждение. При этом, срок замены фотографий составляет пять дней, а услуга предоставляется бесплатно.

Специалисты призывают обращаться за получением административных услуг исключительно в их территориальные подразделения, а не к мошенникам, которые незаконно предлагают предоставления государственных услуг, которые входят в компетенцию Государственной миграционной службы Украины. Предоставление всех необходимых услуг осуществляется Миграционной службой в соответствии с утвержденными государством тарифов и в предусмотренные законом сроки.

Харьковчане могут получить услуги также в Центрах предоставления административных услуг, расположенных в каждом районе города.