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09.04.2021  19:59   

Пенсию можно оформить онлайн

В период карантина услуги по пенсионному обеспечению можно получить онлайн.

В Минсоцполитики напоминают, как оформить пенсию дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
 
«В период карантина услуги по пенсионному обеспечению можно получить в онлайн-режиме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, который обеспечивает предоставление дистанционных услуг через личные кабинеты гражданина и работодателя, - рассказывают в министерстве. - Также можно воспользоваться мобильным приложением «Пенсионный фонд», который обеспечивает доступ к электронным сервисам ПФУ».
 
Для прогнозного расчета будущей пенсии по возрасту создан Пенсионный калькулятор. При вычислении страхового стажа и заработной платы используются все имеющиеся в Пенсионном фонде Украины данные.
 
Как оформить пенсию дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины
 
Для подачи обращения о назначении пенсии в режиме онлайн потребуется:
 
- войти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи или через систему электронной идентификации GOVID, которая дает возможность авторизации на сайтах государственных учреждений с помощью банковской карты (BankID) или оператора мобильной связи (MobileID)
 
- войдя в Личный кабинет, нужно выбрать раздел «Заявление на назначение пенсии», заполнить предложенную анкету и прикрепить к заявлению сканированные копии необходимых для назначения пенсии документов, перечень которых указан на веб-портале;
 
- указать вид желаемого формата пенсионного удостоверения (бумажного обычного образца или электронного в виде пластиковой карточки) и выбрать (по необходимости) способ информирования по этапам обработки заявления;
 
- нужно подписать заявление электронной квалифицированной подписью и отправить в орган фонда;
 
- заявление автоматически передается в ПФУ;
 
- в течение 10 дней должно поступить смс о решении о назначении пенсии;
 
- по результатам обработки заявления в Личном кабинете будет отражаться информация о состоянии его обработки и принятия решения о назначении пенсии.
 
Уже после получения сообщения о назначении пенсии для подтверждения (проверки) предоставленных документов и получения пенсионного удостоверения нужно прийти в сервисный центр.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  карантин, пенсия, харьков, украина, ковид, коронавирус, пандемия
 
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