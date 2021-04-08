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08.04.2021  10:21   

7 апреля в Харькове родилось 29 детей

29 детей родилось в Харькове в среду, 7 апреля.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 15 мальчиков и 14 девочек.

Источник:   ХГС
 Тэги:  новорожденные, дети, харьков, рождаемость
 
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