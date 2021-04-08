В Украине можно будет за сутки сменить мобильного оператора, оставив текущий номер

Упрощенная процедура смены мобильного оператора с сохранением номера телефона заработает с 1 декабря 2021 года.
В Минцифре отметили, что это обеспечит удобный переход между компаниями и улучшит пользовательский опыт абонентов.
Услугу по переносу абонентских номеров в Украине начали предоставлять с 1 мая 2019 года. За это время операторам поступило почти 200 тысяч официальных обращений, но 40% заявителям было отказано.
В Минцифре сообщили, что ежегодно мобильных операторов меняют больше 7 млн пользователей, часть из которых потенциально могла бы воспользоваться этой услугой.
Преимущества упрощенной процедуры:
- оперативный перенос номера (максимум за 1 день, а не за 3-4 дня);
- абонент должен обратиться к одному – новому оператору, а не к двум, как было раньше, в частности - договор с прежней компанией разорвется автоматически;
- пользователи без контракта смогут оставить свой номер при смене оператора, регистрация у предыдущего оператора не требуется.
Министерство юстиции Украины 5 апреля зарегистрировало изменения, которые разрабатывала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи.
В Минцифре отметили, что новый порядок приведет к росту конкуренции между мобильными операторами и будет стимулировать к улучшению качеству услуг, которые получают украинцы.
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