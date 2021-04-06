06.04.2021 14:41

В Харькове простились с Анатолием Мялицей (ФОТО)

Церемония прощания с Героем Украины, бывшим генеральным директором Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, почетным профессором НАУ «ХАИ» Анатолием Мялицей состоялась сегодня, 6 апреля, в Центре культуры Киевского района.



//city.kharkov.ua

В церемонии приняли участие первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак, коллеги, ученые, Герои Украины Алла Коваленко и Михаил Борисюк, почетные граждане Харькова, представители предприятий города и ветеранских организаций, близкие, друзья и родственники, а также все неравнодушные к утрате харьковчане.

Первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак выразил соболезнования семье Анатолия Мялицы.

«В этот скорбный день от руководства города я хочу выразить искренние и глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам Анатолия Константиновича. Мы прощаемся с прекрасным человеком, уважаемым руководителем, профессионалом своего дела. Всю свою жизнь он посвятил развитию авиастроения в нашей стране. Занимая высокие государственные должности, он всегда внимательно относился к развитию нашего города. Мне посчастливилось работать вместе с ним, когда он был в составе исполнительного комитета городского совета. Я помню, как ответственно и уважительно он принимал те решения, которые были направлены на развитие нашего города. Его добрые дела навсегда останутся в памяти харьковчан. Я хочу сказать спасибо судьбе за то, что была возможность вместе с ним работать и учиться у Анатолия Константиновича. Вечная память!» – отметил Александр Новак.

Похоронили Анатолия Мялицу на городском кладбище №2 (ул. Пушкинская, 102).

Напомним, Анатолий Мялица скончался 5 апреля на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

Справка. Анатолий Константинович Мялица - трижды занимал пост генерального директора ХГАПП (с 1985 по 1990, с 1996 по 2002, с 2008 по 2015 год), с 2002 по 2004 год был министром промышленной политики Украины, Герой Украины, Заслуженный машиностроитель Украины, Лауреат Государственной премии СССР, доктор технических наук, почетный профессор Национального аэрокосмического университета «ХАИ» им. Н.Е.Жуковского, автор более 70 работ, посвященных теории и практике технологической подготовки серийного авиационного производства. На авиазаводе прошел путь от технолога до генерального директора предприятия. Под руководством Анатолия Мялицы ХАЗ освоил серийное производство самолетов Ан-74 и его модификаций, разработал и поднял в небо легкомоторный самолет ХАЗ-30.