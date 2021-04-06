06.04.2021 11:52

Инициативные группы могут пройти обучение и получить средства на реализацию идей

Объявляется набор команд второй волны проекта «Укрепление гражданского активизма среди молодежи».

Цель проекта - поддержка общественных инициатив и организаций на начальном этапе, а также предоставление практического опыта и инструментов для развития их деятельности.



К участию приглашаются команды в составе от трех до пяти человек в возрасте от 18 до 35 лет из Харьковской, Сумской, Черниговской и подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. В проект могут принять участие представители инициативных групп, которые внедряют положительные изменения в своем учебном учреждении, городе, поселке или объединенной территориальной громаде и планируют зарегистрировать общественную организацию в ближайшее время; учредители, члены, волонтеры общественной организации, которая была официально зарегистрирована не более года назад и нуждается в помощи в организации своей деятельности.



Участники проекта смогут получить практический опыт по проектному менеджменту с использованием инструментов «Human-Centered Design» (дизайн, ориентированный на человека), опыт бюджетирования и финансового менеджмента общественной организации; бесплатно настроить цифровые инструменты для организации работы своей команды (Microsoft 365/Gsuite, Canva Pro); получить менторскую поддержку на всех этапах работы над проектом, а также 1 тыс. долл. на реализацию собственной инициативы.



Зарегистрироваться на участие можно здесь, а получить дополнительную информацию - по адресу: [email protected] Прием заявок продлится до 18 апреля.



Отметим, что проект «Укрепление гражданского активизма среди молодежи» реализует Фонд «Профессиональное развитие Харькова» при поддержке Национального фонда демократии.



Участниками первой волны проекта стали команды из Харьковской области и подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, которые разработали и представили собственные инициативы по улучшению жизни в громадах. По результатам питчинга три команды получили финансирование и уже реализуют разработанные проекты в регионах.