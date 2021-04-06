Главная Новости Общество 5 апреля в Харькове родилось две двойни
06.04.2021  10:51   

5 апреля в Харькове родилось две двойни

36 детей родилось в Харькове в понедельник, 5 апреля.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 21 мальчик и 15 девочек, в том числе две двойни: мальчик и девочка появились на свет в региональном перинатальном центре, еще две девочки - в областном.

Источник:   ХГС
 Тэги:  новорожденные, дети, харьков, рождаемость
 
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