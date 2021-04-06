5 апреля в Харькове родилось две двойни

36 детей родилось в Харькове в понедельник, 5 апреля.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 21 мальчик и 15 девочек, в том числе две двойни: мальчик и девочка появились на свет в региональном перинатальном центре, еще две девочки - в областном.
Этот день – идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Этот день в Харькове будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.
Всемирный день настольного тенниса (World Table Tennis Day) ещё очень молодой праздник – впервые он отмечался 6 апреля 2015 года. Но это не помешало ему сразу стать популярным практически во всём мире.
влажность:
давление:
ветер: