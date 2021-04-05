5 000 саженцев сосен высадили ребята из молодежного крыла «Блока Кернеса - Успешный Харьков» в Мерефянском лесничестве (ФОТО)

Около пяти тысяч саженцев сосен высадили ребята из молодежного крыла "Блока Кернеса - Успешный Харьков" в Мерефянском лесничестве.
Об этом на своей официальной странице в сети Фейсбук сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
"Территорию выбрали не случайно - ранее она пострадала из-за пожара, который возник по неосторожности отдыхающих. И вот теперь наши ребята с огромной отдачей и ответственностью приобщились к экологической миссии, благодаря которой все желающие в будущем смогут наслаждаться лесной красотой.
Следующий шаг - высадка деревьев в Харькове. Сделаем наш любимый город ещё красивее. Вместе!", - написал Игорь Терехов.
Благоприятный день, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Если есть какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент достичь взаимопонимания.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром туман.
Суп – важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть его необходимость, и создан праздник – Международный день супа, который отмечается 5 апреля.
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