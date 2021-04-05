Главная Новости Общество 5 000 саженцев сосен высадили ребята из молодежного крыла «Блока Кернеса - Успешный Харьков» в Мерефянском лесничестве (ФОТО)
05.04.2021  17:35   

5 000 саженцев сосен высадили ребята из молодежного крыла «Блока Кернеса - Успешный Харьков» в Мерефянском лесничестве (ФОТО)

Около пяти тысяч саженцев сосен высадили ребята из молодежного крыла "Блока Кернеса - Успешный Харьков" в Мерефянском лесничестве.

Об этом на своей официальной странице в сети Фейсбук сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

"Территорию выбрали не случайно - ранее она пострадала из-за пожара, который возник по неосторожности отдыхающих. И вот теперь наши ребята с огромной отдачей и ответственностью приобщились к экологической миссии, благодаря которой все желающие в будущем смогут наслаждаться лесной красотой.

Следующий шаг - высадка деревьев в Харькове. Сделаем наш любимый город ещё красивее. Вместе!", - написал Игорь Терехов.

Тэги:  лесничество, высадка
 
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