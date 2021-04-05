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05.04.2021  14:19   

В Киевском районе прошла акция по благоустройству территории

Уборку и благоустройство территории провели в Киевском районе.

В рамках этой акции жители района навели порядок на основных магистралях района, в частности, на ул. Шевченко, ул. Леся Сердюка, ул. Чкалова, ул. Чебышева, ул. Академика Барабашова, ул. Валентиновской и др. 
 
Также были благоустроены придомовые территории жилых домов, парков и скверов района. В частности, очистили от мусора склоны на Белгородском и Театральном спусках, привели в порядок клумбы и выполнили ряд других работ по благоустройству территории. 
 
Напомним, в городе стартовала общегородская весенняя уборка. В течение трех весенних месяцев в Харькове будут проходить акции по наведению чистоты и порядка для создания благоприятных условий для жизни и работы харьковчан.  
Источник:   Городской совет
 Тэги:  благоустройство, уборка, харьков
 
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