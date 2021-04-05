05.04.2021 14:19

В Киевском районе прошла акция по благоустройству территории

Уборку и благоустройство территории провели в Киевском районе.

В рамках этой акции жители района навели порядок на основных магистралях района, в частности, на ул. Шевченко, ул. Леся Сердюка, ул. Чкалова, ул. Чебышева, ул. Академика Барабашова, ул. Валентиновской и др.

Также были благоустроены придомовые территории жилых домов, парков и скверов района. В частности, очистили от мусора склоны на Белгородском и Театральном спусках, привели в порядок клумбы и выполнили ряд других работ по благоустройству территории.

Напомним, в городе стартовала общегородская весенняя уборка. В течение трех весенних месяцев в Харькове будут проходить акции по наведению чистоты и порядка для создания благоприятных условий для жизни и работы харьковчан.