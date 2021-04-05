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05.04.2021  10:32   

Со 2 по 4 апреля в Харькове родилось 86 детей

86 детей родилось в Харькове за последние три дня - 2, 3 и 4 апреля.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, в пятницу, 2 апреля, в городе на свет появилось 39 детей: 21 мальчик и 17 девочек.

В субботу, 3 апреля, было 25 новорожденных: 17 мальчиков и 8 девочек.    
 
В воскресенье, 4 апреля, в городе родилось 22 ребенка: 14 мальчиков и 8 девочек, в том числе одна двойня - два мальчика, которые появились на свет в городском перинатальном центре.
Источник:   ХГС
 Тэги:  новорожденные, дети, харьков
 
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