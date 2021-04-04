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04.04.2021  12:27   

Игорь Терехов поздравил с днем рождения почетную харьковчанку Валентину Астахову

День рождения отмечает Почетный гражданин города Харькова, заслуженный работник образования Украины, советник ректора Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» Валентина Астахова.

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 4 апреля, поздравил с днем рождения почетную харьковчанку Валентину Астахову:
 
«Ваши профессионализм, педагогический опыт, преданность своему делу заслуживают большого уважения и являются примером для молодого поколения.
 
Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии и благополучия. Пусть любовь и забота близких людей придают новых сил и вдохновения!» - говорится в поздравлении.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, поздравление, харьков
 
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