Игорь Терехов поздравил с днем рождения почетную харьковчанку Валентину Астахову

День рождения отмечает Почетный гражданин города Харькова, заслуженный работник образования Украины, советник ректора Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» Валентина Астахова.
День подходит для любых важных задач, будь то деловые переговоры или объяснение в любви. Главное сегодня – не растратить свой потенциал на пустяки.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой, местами умеренный дождь.
Ежегодно в первое воскресенье апреля отмечается День геолога.
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