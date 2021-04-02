02.04.2021 18:19

В прокуратуре обсудили харьковские эко-проблемы - работу «Коксохима» и газодобычу в Жихаре

Совещание руководителей правоохранительных органов и органов государственного надзора, посвященное охране окружающей природной среды, прошло сегодня, 2 апреля, в Харьковской областной прокуратуре.

На нем обсуждались вопросы соблюдения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, а также противодействие уголовным правонарушениям против окружающей среды. В частности, были подняты проблемы загрязнения атмосферного воздуха, подземных вод, незаконной вырубки леса и пр. Целью мероприятия стала разработка практических мероприятий для соблюдения законности и правопорядка в экологической сфере.

Так, руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что в прокуратуре будет создана межведомственная рабочая группа по вопросам противодействия и раскрытия экологических правонарушений. В ее состав войдут представители правоохранительных органов, органов надзора и контроля, органов исполнительной власти.

В совещании принял участие первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак, который акцентировал внимание на работе Харьковского коксового завода «Новомет» (бывший «Коксохим») и обустройстве Хорошевской площади для газодобычи (недалеко от поселка Жихарь в Основянском районе).

Первый вице-мэр отметил, что эти вопросы волнуют харьковчан. Он также напомнил, что Харьковский городской своет принимал по ним обращения к Президенту Украины, Верховной Раде, а также к правительству. Александр Новак попросил усилить эффективность работы экологической инспекции и других органов в связи с этими проблемами.

«Сегодня был сделан акцент на том, что органы, которые уполномочены контролировать работу подобных предприятий, не принимают достаточно мер. Было отмечено, что соответствующие иски поданы в суд. Несмотря на то, что якобы есть решения, которые установили нормативы атмосферных выбросов завода, продолжаются судебные споры и есть другие механизмы воздействия. Городской совет примет все меры, чтобы навести порядок в этом вопросе и защитить интересы харьковчан», - прокомментировал после совещания вопрос по коксовому заводу Александр Новак.

Также он отметил, что жители обеспокоены разработкой Хорошевской площади для газодобычи, законностью получения разрешений на эти виды работ и последствиями, к которым они могут привести.

«Мы получаем массу обращений. Поэтому я, пользуясь возможностью, акцентировал внимание на этой проблеме. Надеюсь, она будут отражена в протокольных решениях и дальнейшей работе правоохранительных органов и органов, которые контролируют экологическую безопасность, чтобы обеспечить законность этих видов работ», - сообщил первый вице-мэр.

При этом он отметил, что представители городского совета готовы работать в составе межведомственной группы по вопросам противодействия и раскрытия экологических правонарушений, которая будет создана в облпрокуратуре.

Александр Новак также подчеркнул, что городская власть работает над улучшением экологической ситуации в регионе. В этом году планируется завершить строительство мусороперерабатывающего завода в Дергачах, а через несколько лет - реализовать с привлечением кредитных ресурсов проект по реконструкции очистных сооружений.