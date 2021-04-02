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02.04.2021  13:50   

В Харькове открылся сезон фонтанов

В Харькове коммунальщики начали включать городские фонтаны.

Первыми включили на Зеркальной струе и возле театра оперы и балета. Как сообщил начальник участка фонтанов СКП «Харьковзеленстрой» Степан Алещенков, на площадке возле оперного театра - четыре чаши. Перед включением специалисты проверили насосное и световое оборудование фонтанов, настроили форсунки.

Также пусконаладочные работы провели на Зеркальной струе. И сегодня эти пять фонтанов заработали в штатном режиме.

По словам Степана Алещенкова, чуть позже включат фонтаны, которые находятся в парках и скверах. Подключение будет происходить по графику.

«В ближайшее время мы приступаем к запуску фонтанов в саду Шевченко. Это Каскадное озеро, фонтан «Каскад», цветомузыкальный фонтан и фонтаны с обезьянками. После завершения всех пусконаладочных работ и запуска будут собираться другие фонтаны в районах города Харькова», - сообщил начальник участка фонтанов СКП «Харьковзеленстрой».

Источник:   ХГС
 Тэги:  фонтан, сезон фонтанов, харьков
 
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