В Харькове открылся сезон фонтанов

В Харькове коммунальщики начали включать городские фонтаны.
Первыми включили на Зеркальной струе и возле театра оперы и балета. Как сообщил начальник участка фонтанов СКП «Харьковзеленстрой» Степан Алещенков, на площадке возле оперного театра - четыре чаши. Перед включением специалисты проверили насосное и световое оборудование фонтанов, настроили форсунки.
Также пусконаладочные работы провели на Зеркальной струе. И сегодня эти пять фонтанов заработали в штатном режиме.
По словам Степана Алещенкова, чуть позже включат фонтаны, которые находятся в парках и скверах. Подключение будет происходить по графику.
«В ближайшее время мы приступаем к запуску фонтанов в саду Шевченко. Это Каскадное озеро, фонтан «Каскад», цветомузыкальный фонтан и фонтаны с обезьянками. После завершения всех пусконаладочных работ и запуска будут собираться другие фонтаны в районах города Харькова», - сообщил начальник участка фонтанов СКП «Харьковзеленстрой».
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Местами порывы ветра 15-20 м/с.
Ежегодно в день рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена весь мир отмечает Международный день детской книги.
влажность:
давление:
ветер: