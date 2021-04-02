В Харькове начали высадку цветов (ВИДЕО)

Работники СКП «Харьковзеленстрой» высаживают цветы на клумбах возле Зеркальной струи и Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко.
Как сообщила заместитель начальника СКП «Харьковзеленстрой» Юлия Захарченко, возле ХНАТОБа будет четыре маленькие клумбы и две большие (площадь – более 200 кв.м), на которых высадят около 25 тыс. цветов виолы разноцветной. Вторая локация - это Зеркальная струя, где будет разбито пять клумб и высажено 9 тыс. цветов.
По словам замначальника, для высадки на этих двух объектах понадобится два дня, и на выходных харьковчане уже смогут полюбоваться выполненной работой.
После этого озеленители приступят к высадке цветов возле памятника Т. Шевченко, на Каскаде и Мемориале Славы, где также будет высажена виола.
«В дальнейшем мы переходим к памятнику Шевченко. После этого - высадка на Каскаде. Это тоже будет виола, но возле памятника Шевченко она будет желто-голубой, а на Каскаде мы посадим микс. Дальше мы переходим на Мемориал Славы, где виола будет высажена на всех мемориальных комплексах. Конечно, мы за цветами будем ухаживать - поливать, пропалывать, убирать отцветшие цветы. Надеюсь, что харьковчане будут приходить и радоваться этой красоте!» - отметила Юлия Захарченко.
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