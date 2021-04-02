1 апреля в Харькове родилось две двойни

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 2 апреля Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 2 апреля С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Местами порывы ветра 15-20 м/с.