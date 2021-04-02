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02.04.2021  11:16   

1 апреля в Харькове родилось две двойни

29 детей родилось в Харькове в четверг, 1 апреля.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 17 мальчиков и 12 девочек, в том числе две двойни: два мальчика и две девочки появились на свет в областном перинатальном центре.
Источник:   ХГС
 Тэги:  новорожденные, дети, харьков, рождаемость
 
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