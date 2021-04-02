1 апреля в Харькове родилось две двойни

29 детей родилось в Харькове в четверг, 1 апреля.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Местами порывы ветра 15-20 м/с.
Ежегодно в день рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена весь мир отмечает Международный день детской книги.
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