Харьковские спасатели отправились в прифронтовую зону

Спасатели Харьковщины отбывают в командировку на восток страны для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры городов и населенных пунктов.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели рассказали, что жители прифронтовых населенных пунктов испытывают постоянный страх за свою жизнь и жизнь родных, непрерывно ожидая очередные обстрелы. Они живут в сверхсложных условиях, ежедневно преодолевая страх и борясь со стрессом. К этому добавляются еще и материальные проблемы - многочисленные взрывы повредили чуть ли не каждый дом в прифронтовой зоне. Большинство собственников жилых домов не имеют возможности самостоятельно осуществить ремонт. Поэтому на помощь им пришли спасатели ГСЧС.
31 марта 20 человек личного состава Главного управления ГСЧС в Харьковской области, отправились на восток страны, чтобы присоединиться к коллегам из других областей Украины для оказания помощи по восстановлению поврежденных в боевых действиях жилых домов в Донецкой области.
"Спасателям приходится работать в сверхсложных условиях, с риском для собственной жизни, так как населенные пункты расположены в непосредственной близости к линии разграничения", - отмечают в пресс-службе ведомства.
Сегодняшние мысли обещают отличаться не только новизной, но практической ценностью. Интуиция сегодня на высоте, так что если не хотите чего-то делать – не делайте.
В первый день апреля на Харьковщине ожидается теплая и сухая погода под влиянием воздушной массы из центральной Европы.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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