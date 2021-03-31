31.03.2021 14:26

Харьковские спасатели отправились в прифронтовую зону

Спасатели Харьковщины отбывают в командировку на восток страны для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры городов и населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели рассказали, что жители прифронтовых населенных пунктов испытывают постоянный страх за свою жизнь и жизнь родных, непрерывно ожидая очередные обстрелы. Они живут в сверхсложных условиях, ежедневно преодолевая страх и борясь со стрессом. К этому добавляются еще и материальные проблемы - многочисленные взрывы повредили чуть ли не каждый дом в прифронтовой зоне. Большинство собственников жилых домов не имеют возможности самостоятельно осуществить ремонт. Поэтому на помощь им пришли спасатели ГСЧС.

31 марта 20 человек личного состава Главного управления ГСЧС в Харьковской области, отправились на восток страны, чтобы присоединиться к коллегам из других областей Украины для оказания помощи по восстановлению поврежденных в боевых действиях жилых домов в Донецкой области.

"Спасателям приходится работать в сверхсложных условиях, с риском для собственной жизни, так как населенные пункты расположены в непосредственной близости к линии разграничения", - отмечают в пресс-службе ведомства.