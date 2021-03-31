30 марта в Харькове родилось 38 малышей

38 детей родилось в Харькове во вторник, 30 марта.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 19 мальчиков и 19 девочек.
Сегодняшние мысли обещают отличаться не только новизной, но практической ценностью. Интуиция сегодня на высоте, так что если не хотите чего-то делать – не делайте.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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