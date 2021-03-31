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31.03.2021  11:45   

30 марта в Харькове родилось 38 малышей

38 детей родилось в Харькове во вторник, 30 марта.

 

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 19 мальчиков и 19 девочек.

Источник:   ХГС
 Тэги:  новорожденные, дети, харьков, рождаемость
 
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