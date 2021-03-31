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31.03.2021  09:33   

Сегодня день рождения почетного харьковчанина Сергея Бершова

Исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов поздравил с днем ​​рождения Почетного гражданина города Харькова, доцента кафедры зимних видов спорта, велоспорта и туризма Харьковской академии физической культуры, альпиниста, покорителя высочайших вершин планеты Сергея Бершова.

Сегодня день рождения почетного харьковчанина Сергея Бершова

«Благодаря Вашему мастерству, выдержке, мужеству и силе духа Вы покорили множество вершин и сделали достойный вклад в развитие спортивного скалолазания и альпинизма, передавая молодому поколению свой бесценный опыт.

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и оптимизма. Пусть любовь и поддержка близких придают сил и вдохновения!» - говорится в поздравлении.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, поздравление, харьков, день рождения, сергей бершов
 
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