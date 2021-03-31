Сегодня день рождения почетного харьковчанина Сергея Бершова

Исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, доцента кафедры зимних видов спорта, велоспорта и туризма Харьковской академии физической культуры, альпиниста, покорителя высочайших вершин планеты Сергея Бершова.
«Благодаря Вашему мастерству, выдержке, мужеству и силе духа Вы покорили множество вершин и сделали достойный вклад в развитие спортивного скалолазания и альпинизма, передавая молодому поколению свой бесценный опыт.
От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и оптимизма. Пусть любовь и поддержка близких придают сил и вдохновения!» - говорится в поздравлении.
Сегодняшние мысли обещают отличаться не только новизной, но практической ценностью. Интуиция сегодня на высоте, так что если не хотите чего-то делать – не делайте.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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