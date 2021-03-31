31.03.2021 09:33

Сегодня день рождения почетного харьковчанина Сергея Бершова

Исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов поздравил с днем ​​рождения Почетного гражданина города Харькова, доцента кафедры зимних видов спорта, велоспорта и туризма Харьковской академии физической культуры, альпиниста, покорителя высочайших вершин планеты Сергея Бершова.

«Благодаря Вашему мастерству, выдержке, мужеству и силе духа Вы покорили множество вершин и сделали достойный вклад в развитие спортивного скалолазания и альпинизма, передавая молодому поколению свой бесценный опыт.

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и оптимизма. Пусть любовь и поддержка близких придают сил и вдохновения!» - говорится в поздравлении.