30.03.2021 16:15

Пешеходный мост в центре Харькова реконструируют

Зоологический мост через Клочковский спуск реконструируют к открытию Харьковского зоопарка.

Сегодня, 30 марта, исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поинтересовался ходом работ во время рабочего совещания в городском совете.

Как сообщила директор Департамента градостроительства и архитектуры - главный архитектор города Татьяна Поливанова, старые конструкции моста, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, заменят и установят новые, которые изготавливает днепровский завод. На мосту будет работать подсветка и будут установлены новые боковые арочные конструкции, которые также будут выполнять несущую функцию.

«Идет реконструкция зоопарка – самого крупного объекта последнего времени. Он будет выглядеть очень стильно и современно, и вся прилегающая территория должна выглядеть по-новому. Будем использовать существующие фундаментные конструкции, немного их усилим, приведем в необходимое состояние и на них поставим новую конструкцию самого моста», - рассказала после совещания Татьяна Поливанова.

Также она сообщила, что все входы в зоопарк будут благоустроены. Со стороны сада Шевченко планируется открыть зоо- и сувенирные магазины, кафе на 200 мест, установить современное освещение.

«Это касается и входной группы №2 со стороны университета. Там будет идентичная входная группа - современные облицовочные материалы, фонари, скамейки, и рядом - пешеходный мост. Поэтому Игорь Александрович принял решение о его реконструкции», - сообщила главный архитектор города.

Отметим, что реконструкцию Зоологического моста планируется начать в мае, а завершить – к открытию после реконструкции Харьковского зоопарка.

Справка. Пешеходный мост через Клочковский спуск был построен в 1952 году в ходе восстановления города после Второй мировой войны. Соединяет две части Нагорного района: территорию возле Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина и Харьковского зоопарка с Загоспромьем.