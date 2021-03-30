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30.03.2021  11:22   

29 марта в Харькове родилось 25 детей

25 детей родилось в Харькове в понедельник, 29 марта.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 10 мальчиков и 15 девочек.

Источник:   ХГС
 Тэги:  новорожденные, дети, харьков
 
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