30 марта в горсовете обсудят меры по предупреждению наркомании

Заседание Координационного совета по вопросам реализации государственной политики по предупреждению наркомании состоится 30 марта, в Харьковском городском совете.
В нем примут участие исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, председатель Координационного совета Светлана Горбунова-Рубан, директора профильных департаментов горсовета, представители Национальной полиции в Харьковской области, а также руководители и представители общественных организаций, которые занимаются помощью, поддержкой и реабилитацией наркозависимых.
На заседании будут рассматриваться вопросы профилактики и предупреждения негативных явлений в молодежной среде; взаимодействие школьных офицеров полиции в сфере предотвращения распространения наркомании на территории города; о психологической помощи людям с опытом зависимости и пациентам заместительной терапии, их окружению; внедрение устойчивых механизмов очистки улиц от б/у шприцев; работа коммунальных служб по очистке городской среды от противоправной самодельной рекламы и пропаганды наркотических средств.
Начало - в 15:00.
Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Под влиянием поля повышенного давления в Харькове ожидается умеренно теплая и сухая погода.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
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