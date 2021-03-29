29.03.2021 17:26

30 марта в горсовете обсудят меры по предупреждению наркомании

Заседание Координационного совета по вопросам реализации государственной политики по предупреждению наркомании состоится 30 марта, в Харьковском городском совете.





В нем примут участие исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, председатель Координационного совета Светлана Горбунова-Рубан, директора профильных департаментов горсовета, представители Национальной полиции в Харьковской области, а также руководители и представители общественных организаций, которые занимаются помощью, поддержкой и реабилитацией наркозависимых.

На заседании будут рассматриваться вопросы профилактики и предупреждения негативных явлений в молодежной среде; взаимодействие школьных офицеров полиции в сфере предотвращения распространения наркомании на территории города; о психологической помощи людям с опытом зависимости и пациентам заместительной терапии, их окружению; внедрение устойчивых механизмов очистки улиц от б/у шприцев; работа коммунальных служб по очистке городской среды от противоправной самодельной рекламы и пропаганды наркотических средств.



Начало - в 15:00.