Главная Новости Общество С 26 по 28 марта в Харькове родилось 62 ребенка
29.03.2021  10:50   

С 26 по 28 марта в Харькове родилось 62 ребенка

62 ребенка родилось в Харькове за последние три дня – 26, 27 и 28 марта.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, в пятницу, 26 марта, в городе родился 31 ребенок: 13 мальчиков и 18 девочек.

В субботу, 27 марта, на свет появилось 15 детей: 7 мальчиков и 8 девочек, в том числе одна двойня – мальчик и девочка, которые родились в областном перинатальном центре.
 
В воскресенье, 28 марта, было 16 новорожденных: 8 мальчиков и 8 девочек.
Источник:   ХГС
 Тэги:  новорожденные, дети, харьков
 
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