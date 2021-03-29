С 26 по 28 марта в Харькове родилось 62 ребенка

62 ребенка родилось в Харькове за последние три дня – 26, 27 и 28 марта.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, в пятницу, 26 марта, в городе родился 31 ребенок: 13 мальчиков и 18 девочек.
Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Утро будет облачным, затем небо прояснится. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
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