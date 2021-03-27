Сегодня день рождения Митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, управляющего Харьковской епархией Украинской Православной Церкви Митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия.
«От всего сердца примите мои поздравления с днем Вашего рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости и долголетия. Пусть каждый день будет наполнен счастьем, пониманием и поддержкой окружающих, жизненный оптимизм и хорошее настроение никогда не оставляют, а удача и успех сопровождают все Ваши добрые начинания!» - говорится в поздравлении.
Этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости и своеволию – все это не лучший фон для ведения ответственных дел.
Выходные будут местами дождливыми, ветренными и прохладными.
Ежегодно в последнюю субботу марта проводится глобальная международная акция Час Земли, организованная Всемирным фондом дикой природы.
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