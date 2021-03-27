27.03.2021 10:24

Сегодня день рождения Митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, управляющего Харьковской епархией Украинской Православной Церкви Митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия.

«От всего сердца примите мои поздравления с днем Вашего рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости и долголетия. Пусть каждый день будет наполнен счастьем, пониманием и поддержкой окружающих, жизненный оптимизм и хорошее настроение никогда не оставляют, а удача и успех сопровождают все Ваши добрые начинания!» - говорится в поздравлении.