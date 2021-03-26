25 марта в Харькове родилось 33 ребенка

33 ребенка родилось в Харькове в четверг, 25 марта.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 16 мальчиков и 17 девочек, в том числе одна двойня - две девочки, которые появились на свет в родильном доме №1.
Даже самые простые житейские радости – прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда – могут доставить вам незабываемое удовольствие, однако не переусердствуйте со сладким!
На смену ясной погоде, которая будет держаться утром и днем, придет пасмурный вечер. Без существенных осадков.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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