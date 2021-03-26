26.03.2021 11:15

25 марта в Харькове родилось 33 ребенка

33 ребенка родилось в Харькове в четверг, 25 марта.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 16 мальчиков и 17 девочек, в том числе одна двойня - две девочки, которые появились на свет в родильном доме №1.